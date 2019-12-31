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  4. Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 09:09 | Son Güncelleme

İstanbul’da çatıları uçuran, ağaçları deviren fırtına bazı tabelaların da düşmesine neden oldu. Esenler’de bir cadde üzerindeki dükkanın tabelasının düştüğü anlarda vatandaşların yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. 2 kişi tabelanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da etkili olan fırtına olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Fırtına nedeniyle çok sayıda çatı uçtu, dükkanların tabelaları düştü. Esenler Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesinde bulunan bir dükkanın tabelası da fırtına nedeniyle yerinden çıktı. Tabelanın bir anda caddeye düşmesiyle vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Bu sırada caddede yürüyen 2 kişi tabelanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şiddetli rüzgardan dolayı tabelanın demirinin koptuğunu söyleyen Muhittin Çavdaroğlu, "Sabah 11.30 civarlarıydı. Tabelamız rüzgarın etkisine dayanamayarak yerinden koptu. Demir kopmuş kaynak yerinden. Yere büyük bir gürültüyle düşmüş ama şükürler olsun cana zarar gelmedi. Yani birisinin kafasına düşmesi kötü olurdu. İnsanlara tavsiyem rüzgarı havalarda tabela altında yürürken dikkat etsinler" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fırtına istanbul Esenler

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