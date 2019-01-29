Fırtına tekneleri vurdu, tur teknesi sürüklendi

Antalya’da etkili olan fırtına Aksu Çayı’ndaki tekneleri vurdu. Balıkçı tekneleri batarken, içinde restoran bulunan bir gezi teknesi halatları kopunca sürüklendi.
Fırtına ve sağanak yağış sebebiyle debisi yükselen Aksu Çayı’nda bulunan balıkçı tekneleri savruldu. 10’a yakın küçük balıkçı teknesi batarken önüne üç küçük tekneyi alan büyük tur teknesi halatı kopunca çayda sürüklenmeye başladı. Önüne üç küçük tekneyi de alan tur teknesini durdurmak mümkün olmadı. İçinde kimsenin bulanmadığı tur teknesi bir süre sonra Aksu Çayının denizle buluştuğu noktaya doğru gözden kayboldu. Üç küçük tekne denize kavuşurken tur teknesi 300 metre kala çayın kenarında durdu. Denize ulaşan teknelerden bazıları kayalara çarparak dalganın şiddetiyle parçalandı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, nehir kenarında bir teknenin içinden gelen sesi duyan sivil polisler tekkene mahsur kalan köpeği alıp kıyıya çıkardı.
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