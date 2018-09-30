Fırtına uyarılarına rağmen 150 yolcusuyla Kuşadası'na geldi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesine demir atan Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı yolcu gemisi, çoğunluğu Amerikalı ve İngliz toplam 150 turist getirdi.
Ege Denizi'nde etkili olması beklenen tropik fırtına nedeniyle kruvaziyer gemilerin seferini iptal edeceği düşünülürken, 162 metre boyunda, 25,6 groston ağırlığındaki dev yolcu gemisi 'Celestyal Crystal', bugün saat 09.30 sıralarında 150 yolcusu ve 406 mürettebatıyla Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaştı. Gemiden inen ABD'li ve İngiliz ve turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turlarına katıldı.
Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan gelen geminin, akşam saatlerinde Mikonos Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.
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