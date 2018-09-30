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FIRTINA UYARISIYLA BODRUM'DA HAYAT ERKEN BİTTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın önemli  turizm ve eğlence merkezlerinden biri olan Bodrum'da fırtına uyarısı nedeniyle hayat erken bitti.

MUĞLA'nın önemli turizm ve eğlence merkezlerinden biri olan Bodrum'da fırtına uyarısı nedeniyle hayat erken bitti. Çoğu tatilci, fırtına geleceği endişesiyle tatillerini yarıda kesip evlerine dönerken, sabaha kadar eğlencenin kesilmediği Bodrum sokakları adeta hayalet şehre döndü. Özellikle Marina bölgesinde sokak ve caddeler boşalırken, restoranlar ve eğlence mekanları da erken kapattı. Kasırga uyarısıyla birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilciler, tatillerini erken bitirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı değerlendirmede kasırganın Ege kıyılarını etkilemeyeceği ancak etkisini yitirerek rüzgar ve yağmur şeklinde görüleceğini açıklamasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Bodrum Belediyesi de akşam saatlerinde ilçe genelinde hoparlörden, kasırganın Bodrum'u etkilemeyeceği, normal hayata dönülmesi şeklinde anons yaptırdı. Kasırganın Bodrum'u etkilemeyeceği ve belediyenin anonsuna rağmen sabaha kadar eğlencenin sürdüğü Bodrum'da hayat erken bitti. Özellikle Marina bölgesindeki cadde ve sokaklar boşaldı, restoranlar ve eğlence mekanları da müşteri olmayınca erken kapattı. Bodrum hayalet şehre döndü. Bir restoranda garsonluk yapan Erkut Sarıoğlu, turistlerin fırtınadan endişelendiğini belirterek, "Normalde bu cadde kalabalık olurdu. Gündüz kabalıktı ancak akşam tatilciler fırtına endişesi nedeniyle çekindi, tedbirini alıp, tatilini erken bitirdi. Tatilciler, sahil kenarını boşattı. Restoranların hepsi boş. Bodrumu erken terk edenler çok fazla" dedi. Marina'da esnaf olan Aydın Zengin, yağmur, fırtına ve sel diye tatilcilerin korktuğunu ifade ederek, "Bodrum'un erken boşalmasında fırtınanın etkisi var. Birkaç müşterim fırtına nedeniyle uçak tarihlerini bile erkene aldırdı. Kasırga gelecek diye korttular" diye konuştu. Marina'da taksicilik yapan Emre Çakır ise sokak ve caddelerin boş olduğunu belirtip, "Fırtına gelecek haberleri yerli ve yabancı turistler etkilendi. Sokaklar ve caddeler bomboş. Fırtınanın Bodrum'u etkileyeceği uyarısı yapıldığı için sokaklarda kimse yok. Taksiciler olarak biz de etkilendik" dedi.

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