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Fırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:37 | Son Güncelleme

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ilk etapta, dere yatağına inşa edildiği belirlenen 9 yapı için yıkım ihalesine çıktı.

Fırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ilk etapta, dere yatağına inşa edildiği belirlenen 9 yapı için yıkım ihalesine çıktı. 2 Kasım'da yapılacak ihalenin ardından kaçak yapılar yıkılacak.
İmar Barışı ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce inşa edilen kaçak yapıların yıkımının sürdürüldüğü Doğu Karadeniz'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükseliyor. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara inşa edilenlerin ardından dere yataklarına da inşaat yapılmaya başlandı. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, bu kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı.
9 YAPI YIKILACAK
Vadide, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ilk etapta, dere yatağına inşa edilen 9 yapı için yıkım ihalesine çıktı. 2 Kasım'da yapılacak ihalenin ardından kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilecek. Yıkım ihalesine rağmen dere yatağındaki bazı inşaatların sürdüğü belirlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, 9 yapının da en kısa sürede yıkılacağını açıklamıştı. Gürgen, "Fırtına Vadisi’nde mühürlenen binaların da yapımının sürdüğünü gördük. Buradan vatandaşlarımıza açık yüreklilikle sesleniyoruz ve kendi iyilikleri için uyarıyoruz. Bu inşaatlara devam etmesinler. Çünkü yapmış oldukları bu inşaatların yıkılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bunlarla ilgili yıkım kararları aldık. Kendilerinden rica ediyorum; boş yere harcama yapmasınlar, imara aykırı işlem yapmasınlar. Bu İmar Barışı konusu, bir imar affı değildir. Yeniden imara aykırı bina yapma konusu da değildir. Kendilerinden rica ediyorum; keselerine baksınlar, boşuna para harcamasınlar, çünkü o binalar yıkılacak" uyarısında bulunmuştu.

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Fırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldıFırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldıFırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldı

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