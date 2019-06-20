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Fırtına Vadisi'nde dere yatağındaki kaçak yapılar yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:35 | Son Güncelleme

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Rize'nin Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapıdan 15’inin yıkımı tamamlandı.

Fırtına Vadisi'nde dere yatağındaki kaçak yapılar yıkıldı

RİZE, (DHA)- DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Rize'nin Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapıdan 15’inin yıkımı tamamlandı. Yıkımı gerçekleştirilen kaçak yapılar arasında dere yatağına inşa edilen yapılarda yer aldı.
Türkiye’de başlatılan 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilenler, Doğu Karadeniz'de, yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlar ile dere yataklarına kaçak yapılar inşa etti. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen ve yerli-yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize'nin Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına da otel, pansiyon ve restoran inşa edildi. Dere yatakları daraltılarak, yol kenarlarına sıfır noktaya yapıların inşa edildiği vadide 21 kaçak yapı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı alındı, 11 kaçak yapı için de yasal işlem başlatıldı. Ekipler, vadideki 21 kaçak yapıdan 15’ini yıktı, 6 kaçak yapının yıkım işlemlerini ise sürüyor. Yıkımı gerçekleştirilen kaçak yapılar arasında dere yatağına inşa edilen yapılar da yer aldı. 15 kaçak yapının yıkılması ile birlikte dere yatağı kaçak yapılardan arındırılmış oldu. Diğer 6 kaçak yapının ise dere yatağından uzakta olduğu belirtildi.
VALİ ÇEBER: BOŞUNA MASRAF ETMEYİN, HEPSİ YIKILACAK
Rize Valisi Kemal Çeber, sıkı takibe alınan kaçak yapıların tamamının yıkılacağını belirterek kimsenin kaçak yapı yapmaya eğilim göstermemesini istedi. Vali Çeber, “Burada herkesin duyarlı olması gerekiyor. 21 kaçak yapı ilgili süreç tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. 11 kaçak yapı için çalışmalar sürüyor. Ama kaçak yapılar durmuyor. Belki bugün birisi daha bir kaçak yapıya başladı. Bugün onun tutanağı tutuluyor, yıkım kararını 6 ay sonra görüyorum. Biz durmuyoruz. Vatandaşlardan da duyarlılık bekliyorum. Boşuna masraf ve emeğinizi sarf etmeyin. Sonuç bu olacak, yıkılacak. Mevzuatımız neyse o yapılacak. Bunlar bizlerin görevleri. Bana vatandaşlar 'Fırtına Vadisi ne hale geldi, Ayder'e kimse bakmıyor mu?' diyor. İşte biz mücadeleyi yapıyoruz ve vatandaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

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Fırtına Vadisi'nde dere yatağındaki kaçak yapılar yıkıldıFırtına Vadisi'nde dere yatağındaki kaçak yapılar yıkıldıFırtına Vadisi'nde dere yatağındaki kaçak yapılar yıkıldıFırtına Vadisi'nde dere yatağındaki kaçak yapılar yıkıldı

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