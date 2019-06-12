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Fırtına Vadisinde kaçak yapı yıkımları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nca koruma altına alınması gereken 200 ekolojik vadi arasında gösterilen Rize'nin   Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor.

Fırtına Vadisinde kaçak yapı yıkımları sürüyor

Selçuk BAŞAR- Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nca koruma altına alınması gereken 200 ekolojik vadi arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Yıkıma karşı çıkan kaçak yapı sahibinin yakını Havva Kalay, "Yetim çocukların evini niye yıkıyorsunuz, alın teriyle çalıştık, yaptık" diyerek gözyaşı döktü.
Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı. Fırtına Vadisi'nde tespit edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.
Kaçak yapıların yıkımı için ekipler, 15 gün önce polis, jandarma ve iş makineleriyle vadiye geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı vadide kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında tartışmalar yaşandı. Tebligatların kaçak yapı sahiplerine ulaşmadığı gerekçesiyle ara verilen yıkımlar için ekipler, dün sabah yeniden vadiye geldi. Yıkım ekipleri, iş makineleri ile kaçak yapıların yıkımına başladı. Günboyu süren yıkımlar, akşams aatlerinde tamamlandı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Ekipler, bu sabah vadide kaçak yapıların yıkımını sürdürdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı vadide ekipler, iş makineleri ile kaçak yapıları yıktı. Yıkımlar sırasında bazı kaaçk yapı sahipleri fenalık geçirdi, gözyaşlarını tutamadı. Jandarma görevlileri kaçak yapı sahiplerini teselli etmeye çalıştı.
Jandarma görevlilerinin arasında yıkım ekiplerine seslenen kaçak yapı sahibi Havva Kalay, "Biz bu evi alın teriyle çalıştık, yaptık. Abim bu evi yaparken can verdi. Çocukları yetim kaldı. Başkasının burslarıyla okuyorlar. Abim keserin ucuyla okutuyordu çocuklarını, o öldükten sonra başkaları burs veriyor. Sen şimdi niye onların evini yıkıyorsun. Cumhurbaşkanım sana yalvarıyorum, niye yıkıyorsun evimizi?’’ diyerek gözyaşı döktü.
Aynur Kalay da yapının yıkılmasıyla canlarından can gittiği belirterek "Bizi de yıktılar, canımızıda can aldılar. Yetim çocukların evini yıktılar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Fırtına Vadisinde kaçak yapı yıkımları sürüyorFırtına Vadisinde kaçak yapı yıkımları sürüyorFırtına Vadisinde kaçak yapı yıkımları sürüyorFırtına Vadisinde kaçak yapı yıkımları sürüyor

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