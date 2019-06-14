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Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:55 | Son Güncelleme

Rize Valisi Kemal Çeber: "Ayder ve Gito ile diğer yaylalarda son günlerde yapılan kaçak yapıları, bungalovları da takip ediyoruz. Hepsine tutanak tutuldu ve hepsini yıkacağız"

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, Fırtına Vadisi'nde yapılan kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili İl Özel İdaresince 11 Haziran Salı günü başlatılan çalışmalar sürüyor.

Jandarma ve polis ekiplerinin birlikte tedbir aldığı çalışmalarda, ihaleyi alan firma üç ayrı ekiple yıkımları gerçekleştiriyor.

Rize valisi Kemal Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 binanın ekipler tarafından yıkıldığını belirterek, "Bunlar en büyük binalar ve işin yaklaşık yüzde 70'ine tekabül ediyor. Kararlılığı ve ciddiyeti gören 11 bina sahibi ise kendisi yıkıyor. Kalan binaları da kısa sürede yıkacağız." dedi.

İşlemlerin devam ettiğine değinen Çeber, "Bir taraftan yıkım için bazı kaçak yapıların işlemleri devam ediyor. Yetiştirebilirsek onları da yıkacağız. Ayder ve Gito ile diğer yaylalarda son günlerde yapılan kaçak yapıları, bungalovları da takip ediyoruz. Hepsine tutanak tutuldu ve hepsini yıkacağız. Tüm vatandaşlarımızın bunu bilerek kaçak ruhsatsız yapı yapmaktan vazgeçmelerini ve kaçak ruhsatsız yapılarını yıkmalarını arzu ediyoruz. Başta belediyelerimiz olmak üzere muhtarlarımız tüm kurumlarımız sivil toplum örgütlerimiz ve toplumun tüm kesimlerini duyarlılığa davet ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

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Fırtına Vadisi Kaçak Yapı Rize

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