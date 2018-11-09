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Fırtına Vadisi'ndeki şimşir ormanları kuruyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

DOÇ.

Fırtına Vadisi'ndeki şimşir ormanları kuruyor (2)

DOÇ. DR. KURTOĞLU: ŞİMŞİR KURUMALARI YAYILIYOR
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurtoğlu, kuruyan şimşir ormanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurumaların 8 yıl önce Artvin'in Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi'nde başladığını ifade eden Kurtoğlu, "Sonra bu hızla yayıldı. Çünkü turizmciler, turistler oraya girdikleri gibi en çok endişe ettiğimiz yerlere de bu mantarı taşıdılar. Yani Fırtına Vadisi’nde eşi benzeri olmayan bir Şimşir ormanı var, hatta iki tane orman var ama bir tanesi yola yakın olduğu için çabuk etkilenebilecek bir noktadaydı. Orada da daha sonra bu mantar etkisini gördük ve yapraklarda dökülmeler başladı. Bu tabi Karadeniz’e doğru yayıldı. Ama çeşitli bilimsel araştırmalar da batıdan bu etkinin geldiği konusunda görüşler var. Öte yandan bu mantarın ardından Cydalima Perspectalis adında bir kelebek türü, yani bir güve kelebeği aslında, onun etkisi hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Aslında bu çok daha etkili oldu. Çünkü bu güve, yılda 7-10 kilometre hızla ilerlediği saptanmış. Kolayca yayıldılar. Bu güvenin Almanya ve İsviçre’de de çok büyük etkisi olduğunu biliyoruz. Bütün Avrupa’ya yayılacağı konusunda endişe duyuluyor. Bizde de bu tür süs Şimşirlerinden yayılmış olabilir, kesin bir bilgi yok bilimsel çalışmalarda da nereden geldiği hakkında bilgi yok. Sibirya’dan kömürle gelen bir mantar türünün bulaştığı ve öyle yaygınlaştığı söyleniyor. Bu konuda kesin bir şey söylemek çok zor. Biz 10 yıllık bir etkiden söz ediyoruz. Düzce, Adapazarı ve Kastamonu’da da bu etkiyi görmek çok olası. Bizde çok özel Şimşir ormanları var, insan etkisinin olmadığı ve içine girdiğiniz zaman bambaşka bir dünya olduğunu gösteren çok özel bir yapı" dedi.
Böcek ve mantar tasallutunun etkinsin artmasında da iklimsel bazlı değişikliğin de etkili olduğunu kaydeden Kurtoğlu, "Çünkü sıcaklıklar ciddi şekilde artıyor, zaman zaman yağışsız dönemin çok uzadığını gördük. Bu dönemler de bu mantar için daha nemli ve sıcak ortam yayılmada etkin olmuş olabilir. Öte yandan ekosistem parçalanıyor, yollarla, beşer etkilerle bütün bunlar, bir doğal alan ne kadar parçalanırsa sağlığı o denli bozulur, karşı olumsuz etkilere çok rahat karşı koyamaz. Şimşirler için, mantar ve güve konusu problem oluşturuyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Fırtına Vadisi'ndeki şimşir ormanları kuruyor (2)Fırtına Vadisi'ndeki şimşir ormanları kuruyor (2)Fırtına Vadisi'ndeki şimşir ormanları kuruyor (2)

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