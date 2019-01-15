Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (2)

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kemer'de sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından saatteki hızı 30 ila 50 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Saat 16.00 sıralarında, Merkez Mahallesi Hastane Caddesi 101'inci Sokak'ta bulunan ASMEK binası yanındaki bir ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek, park halindeki 34 SCY 04 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar oluştu. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ağacı kaldırdı. Polis ise olayla ilgili tutanak düzenledi.

DALGALAR TESİSE ZARAR VERDİ

Finike ilçesinde de gün boyu fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Finike Belediyesi'ne ait Gökliman Plajı'ndaki tesisler, dalgaların yükselmesi ve fırtına nedeniyle zarar gördü. Fırtınanın etkisiyle camlar kırıldı, tesis içindeki malzemeler yerlere savruldu. Fırtına nedeniyle bazı seraların naylonları atarken, bazı ağaçlar da devrildi.

TEKNELER ALABORA OLDU

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'ndeki Yapraklı Deresi üzerinde bulunan balıkçı tekneleri ise fırtına sonrası denizin geri taşması nedeniyle zarar gördü. Bazı tekneler alabora oldu, bazıları ise kayalıklara çarparak hasar aldı.