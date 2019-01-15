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Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 18:49 | Son Güncelleme

GAZİPAŞA'DA SERALAR ZARAR GÖRDÜ Gazipaşa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtınanın akşama doğru şiddetini artırması nedeniyle Pazarcı Mahallesi'nde seralar ve çilek bahçeleri zarar gördü.

Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (3)

GAZİPAŞA'DA SERALAR ZARAR GÖRDÜ
Gazipaşa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtınanın akşama doğru şiddetini artırması nedeniyle Pazarcı Mahallesi'nde seralar ve çilek bahçeleri zarar gördü. İskele bölgesinde bazı iş yerlerinde hasara neden olan sağanak ve fırtına, ağaçları devirdi, trafik levhalarını yan yatırdı. Şehir merkezinde yer yer elektrik kesintileri yaşandı. Kırsal mahallelerde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Göçüklerin meydana geldiği Sugözü yolu trafiğe kapandı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (3)Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (3)Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (3)Fırtına ve yağmur Antalya'da hasara neden oldu (3)

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