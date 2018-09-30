Fırtına Yön Değiştirdi İzmir’de Korkulan Olmadı

Günlerdir yapılan fırtına uyarıları ise en fazla Çeşmeli esnafı vurdu. Restoran işletmecisi Seyit Özyurt, uyarılar nedeniyle masa ve sandalyeleri topladıklarını ancak daha sonra tekrar yerleştirdiklerini söyledi. Özyurt, yapılan uyarılar nedeniyle hafta sonunda Çeşme’ye gelen olmadığını belirterek, “Fırtına Çeşme'yi değil ama işletmeleri vurdu. İnsanlar kasırga var diye gelmedi. Burada on tane personel çalışıyor, hepsinin yevmiyesi, gideri var. Aldığımız malzemeler, hep cepten gitti. Otellere müşteri gelmeyince restoranlar da boş kaldı” dedi.

Çeşmeli balıkçılardan Oktay Menengiç, Balıkçılar Kooperatifi’ne uyarı geldiğini ancak kendisinin Cumartesi akşamı balığa çıktığını söyledi. Pazar günü de balığa çıkacağını belirten Menengiç, “Fırtınanın Çeşme’ye geleceğini tahmin etmiyoruz. Bodrum tarafındaki adaların fırtınanın hızını keseceğini düşünüyoruz. Çeşme tarafında barınabileceğimiz çok sayıda koy var. Herhangi bir tehlike olduğunda oralara kaçabiliyoruz” diye konuştu.

Pazar günü Türkiye’nin batı kıyılarını vurması beklenen tropik fırtına, Ege kıyılarına ulaşmadan hem şiddetini kaybetti hem de yön değiştirdi. Fırtınanın etkili olması beklenen İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de zaman zaman yağış görülse de günlük hayat önemli ölçüde etkilenmedi.

Ege Kıyılarını etkisi altına alması beklenen tropik fırtına şiddetini kaybedip yön değiştirdi. Fırtınadan en fazla etkilenmesi beklenen ilçelerden Çeşme’de, fırtınanın yıkıcı etkileri yaşanmasa da esnaf ekonomik olarak etkilendi.

Pazarcı Yusuf Arslan, fırtına kaygısıyla birçok pazarcı gibi kendisinin de sergisini açmadığını söyledi. Arslan, çalışmadığı bu Pazar gününü ailesiyle zaman geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirmiş. Arslan, “kasırgayı bekledik gelmedi. Biz de ailecek Çeşme'de gezmeye karar verdik” dedi.

İzmir’de sıkıntı yaşanmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, bölge genelinde bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, "Belediyenin tüm birimleri teyakkuza geçti ancak tropik fırtınayla ilgili korkulan olmadı" dedi.

Gökçe, “Yağış veya sel baskını gibi bir ihbar almadık. Güzelbahçe vapur seferlerimiz dışında tüm toplu taşıma araçları, görevlerini yapmaya devam ediyor. Şehir içi ulaşımında da herhangi bir problemimiz yok" diye konuştu. Gökçe, ekiplerin fırtına riski tamamen geçene kadar üç vardiyalı olarak görevlerine devam edeceğini söyledi.

Meteoroloji: “Tropik fırtına alçak basınç merkezine dönüştü”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtına Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etti ve burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştü. Alçak basınç merkezi Ege Denizi’nin batısında ve Yunanistan’ın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtınalara neden oluyor.

Alçak basınç merkezine dönüşen tropik fırtına ile Türkiye’nin batı kıyı illerinde (Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne ve İstanbul’da) Pazar günü metrekareye 50-75 kg civarında yağış düşmesi bekleniyor. Yağışların aralıklarla Pazartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerini terk etmesi bekleniyor.

