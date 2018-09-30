HABER

Fırtına Yön Değiştirdi İzmir’de Korkulan Olmadı

30.09.2018 18:55 | Son Güncelleme

Ege Kıyılarını etkisi altına alması beklenen tropik fırtına şiddetini kaybedip yön değiştirdi. Fırtınadan en fazla etkilenmesi beklenen ilçelerden Çeşme’de, fırtınanın yıkıcı etkileri yaşanmasa da esnaf ekonomik olarak etkilendi

Ege Kıyılarını etkisi altına alması beklenen tropik fırtına şiddetini kaybedip yön değiştirdi. Fırtınadan en fazla etkilenmesi beklenen ilçelerden Çeşme’de, fırtınanın yıkıcı etkileri yaşanmasa da esnaf ekonomik olarak etkilendi.

Pazar günü Türkiye’nin batı kıyılarını vurması beklenen tropik fırtına, Ege kıyılarına ulaşmadan hem şiddetini kaybetti hem de yön değiştirdi. Fırtınanın etkili olması beklenen İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de zaman zaman yağış görülse de günlük hayat önemli ölçüde etkilenmedi.

Çeşmeli balıkçılardan Oktay Menengiç, Balıkçılar Kooperatifi’ne uyarı geldiğini ancak kendisinin Cumartesi akşamı balığa çıktığını söyledi. Pazar günü de balığa çıkacağını belirten Menengiç, “Fırtınanın Çeşme’ye geleceğini tahmin etmiyoruz. Bodrum tarafındaki adaların fırtınanın hızını keseceğini düşünüyoruz. Çeşme tarafında barınabileceğimiz çok sayıda koy var. Herhangi bir tehlike olduğunda oralara kaçabiliyoruz” diye konuştu.

“Fırtına işletmeleri vurdu”

Günlerdir yapılan fırtına uyarıları ise en fazla Çeşmeli esnafı vurdu. Restoran işletmecisi Seyit Özyurt, uyarılar nedeniyle masa ve sandalyeleri topladıklarını ancak daha sonra tekrar yerleştirdiklerini söyledi. Özyurt, yapılan uyarılar nedeniyle hafta sonunda Çeşme’ye gelen olmadığını belirterek, “Fırtına Çeşme'yi değil ama işletmeleri vurdu. İnsanlar kasırga var diye gelmedi. Burada on tane personel çalışıyor, hepsinin yevmiyesi, gideri var. Aldığımız malzemeler, hep cepten gitti. Otellere müşteri gelmeyince restoranlar da boş kaldı” dedi.

Pazarcı Yusuf Arslan, fırtına kaygısıyla birçok pazarcı gibi kendisinin de sergisini açmadığını söyledi. Arslan, çalışmadığı bu Pazar gününü ailesiyle zaman geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirmiş. Arslan, “kasırgayı bekledik gelmedi. Biz de ailecek Çeşme'de gezmeye karar verdik” dedi.

İzmir’de sıkıntı yaşanmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, bölge genelinde bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, "Belediyenin tüm birimleri teyakkuza geçti ancak tropik fırtınayla ilgili korkulan olmadı" dedi.

Gökçe, “Yağış veya sel baskını gibi bir ihbar almadık. Güzelbahçe vapur seferlerimiz dışında tüm toplu taşıma araçları, görevlerini yapmaya devam ediyor. Şehir içi ulaşımında da herhangi bir problemimiz yok" diye konuştu. Gökçe, ekiplerin fırtına riski tamamen geçene kadar üç vardiyalı olarak görevlerine devam edeceğini söyledi.

Meteoroloji: “Tropik fırtına alçak basınç merkezine dönüştü”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtına Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etti ve burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştü. Alçak basınç merkezi Ege Denizi’nin batısında ve Yunanistan’ın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtınalara neden oluyor.

Alçak basınç merkezine dönüşen tropik fırtına ile Türkiye’nin batı kıyı illerinde (Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne ve İstanbul’da) Pazar günü metrekareye 50-75 kg civarında yağış düşmesi bekleniyor. Yağışların aralıklarla Pazartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerini terk etmesi bekleniyor.

PARTNERİş birliği: Artık beynimize de hakim olacak! İş birliği: Artık beynimize de hakim olacak!
Almanya Türk Toplumu'ndan Erdoğan'a eleştiriAlmanya Türk Toplumu'ndan Erdoğan'a eleştiri
Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı azaldıAlmanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

İlginizi Çekebilir

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sapık böyle yakalandı! 6 yaşındaki kızı tuvalete götürüp...

Sapık böyle yakalandı! 6 yaşındaki kızı tuvalete götürüp...

Endonezya'daki deprem faciasında ölü sayısı yükseldi

Endonezya'daki deprem faciasında ölü sayısı yükseldi

Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk

Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk

Dünya üzerinde görülmüş en büyük kasırgalar

Dünya üzerinde görülmüş en büyük kasırgalar

Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2

Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.