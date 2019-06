Fırtına yüzünden 50 yıllık ağaç yan evin terasına düştü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, önce fırtına, ardından şiddetli yağış sonrası 50 yıllık bir ağaç kökünden çıkarak yan evin bahçe duvarına ve terasına zarar verdi. Olayda can kaybı yaşanmazken belediye ekipleri duruma anında müdahale etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaşanan olumsuzluklara karşı belediye ekiplerinin hazırda beklediğini belirterek, "Son günlerde yaşanan yağışlar ve fırtına sonucu sakin ve olaysız geçmişti. Ancak bugün saat 17.30 sıralarında fırtına ve aşırı yağış sonrası Yeşilyurt Mahallemizde yaklaşık 50 yıllık çam ağacı Halil Öztürk’e ait evin bahçesine devrildi. Devrilme sonucu evin bahçe duvarı ve terası çöktü. Belediye olarak ekiplerimiz ağacı, parçalayarak, bahçeyi ve çevreyi temizledi. Çevrede insan olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmadı. Belediye ekiplerimiz ilçemizdeki etkili olan aşırı yağışlar ve fırtına dolayısıyla alarma geçti. Belediye ekipleri, fırtına nedeniyle devrilen ağaçlara anında müdahale etti. Belediye ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına karşı teyakkuzdalar. Şu an itibariyle olumsuz bir durum yok" dedi.