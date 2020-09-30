Fırtınada batan kayık havadan görüntülendi

Samsun’da denizde çıkan fırtınaya yakalanan balıkçı kayığının batması sonucu 1 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kıyıya oturan balıkçı kayığı ise gündüz vakti havadan görüntülendi.

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Costal mevkisinde torunu Murat Erol ile birlikte Karadeniz’de balık avına çıkan Hasan Koç, şiddetli fırtına sonucunda teknesinin batması sonucu hayatını kaybetti. Denizde balıkçıların yardımıyla çıkarılan Murat Erol’un ise hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Gün ağarınca ise karaya oturan balıkçı teknesi havadan görüntülendi.

"Gündüz hava güzeldi, gece denizde fırtına çıktı"

Costal’da balıkçılık yapan Salih Zeval ise "Dün gündüz vakti hava güzeldi. Gece bir fırtına koptu. Fırtınadan kaçalım derken kaçamamışlar. Hasan Koç hayatını kaybetmiş. Kayık da batmış kalmış orada" dedi.

