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Fırtınada batan tekneler vinç yardımıyla çıkartıldı

28.01.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Antalya’yı etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına Serikli balıkçıları da vurdu.

Antalya’yı etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına Serikli balıkçıları da vurdu. Fırtına dindiğinde Boğazkent’e giden balıkçılar ırmakta batan teknelerle karşılaştı. Sabah saatlerinde gelen vinçlerle batan 3 tekneyi çıkartan balıkçılar barınak istedi.
Antalya’yı etkisi altına alan yağış ve fırtınanın verdiği zarar ortaya çıkmaya başladı. Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kumköy ve Boğazkent Mahallesi’nde balıkçıların ve özel teknelerin bağlı olduğu Boğazkent ırmağındaki barınak, fırtınadan dolayı zarar gördü. Fırtınanın etkisi ile bazı özel ve balıkçı tekneleri bağlı oldukları kıyıdan sürüklenip battı. Balıkçılar, ekmek teknelerinin daha fazla zarar görmemesi için yetkililerden Boğazkent’e bir balıkçı barınağı yapılmasını talep etti. Fırtınada, ticari olmayan 3 tekne zarar gördü.

“Burada bir balıkçı barınağı olması şart”
Konuyla ilgili konuşan Boğazkent Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Özkan Uysal, “Burada bir balıkçı barınağı olması şart. Gelen sel ile bu duruma düştük. Burada balıkçı arkadaşlarım her gün tehlike yaşıyor. Serik Belediyesi elinden gelen yardımları bize yapıyor ama üstlerden beklediğimiz bir barınağımızın olması. Barınak olduğu zaman bu vatandaşlar hem ekmeğinin peşinde olacak hem de özel teknelerle rezil olmadan bir hayat sürecek” dedi.

“Barınak olunca hem biz hem halkımız mutlu olacak”
Tek isteklerinin bir balıkçı barınağı olduğunu söyleyen Özkan Uysal, “Tek isteğimiz bir balıkçı barınağının olması. 2 gün içerisinde 3 tane özel tekne zarar gördü. Ticari balıkçı teknesi olanlar, teknelerinin başında sabahladı. Belediye başkanı sürekli bizi arayıp ne yapabileceğini soruyor. Biz de boğazın tehlike arz ettiğinden bahsettik. Boğazda bir çalışma yapıyor. Barınak olunca hem biz hem halkımız mutlu olacak” diye konuştu.

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