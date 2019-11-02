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Fırtınada buldu, adını “Fırtına” koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 11:40 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki bir AVM’nin genel müdürü Erkan Genç, yaklaşık 3 hafta önce ilçede meydana gelen fırtına öncesinde sokakta bulduğu yavru kediyi sahiplendi ve adını “Fırtına” koydu.Lüleburgaz’da yaklaşık 3 hafta önce meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına, can dostlarla insan arasındaki dostluğa örnek oluşturacak bir olaya sahne oldu.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki bir AVM’nin genel müdürü Erkan Genç, yaklaşık 3 hafta önce ilçede meydana gelen fırtına öncesinde sokakta bulduğu yavru kediyi sahiplendi ve adını “Fırtına” koydu.
Lüleburgaz’da yaklaşık 3 hafta önce meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına, can dostlarla insan arasındaki dostluğa örnek oluşturacak bir olaya sahne oldu. Fırtına öncesinde otomobiliyle AVM’ye gelen Erkan Genç, sokakta tek başına bir şekilde duran ve topallayan bir yavru kedi gördü. Kedinin bitkin olduğunu gözlemleyen Genç, yavru kediyi AVM’nin içine aldı.

AVM içinde yuva yaptı
Kediyi fırtına öncesinde bulduğu için adını ’Fırtına’ koyan Genç, minik kediye önce kartondan yuva yaptı. Ardından kediye kum ve oyuncaklarını da alan Genç ile Fırtına arasında dostluk hikayesi başladı. Her gün işinin başına geçmeden önce AVM’nin yönetim ofislerinin bulunduğu katta bulunan Fırtına’yı ziyaret eden Genç, minik kediyle burada bir süre vakit geçirdikten sonra güne başlıyor.

“Bulmasaydık zarar görebilirdi”
Fırtına’yı bulduğunda durumunun çok kötü olduğunu söyleyen Genç, “Doğa sadece insanların değil. Hepimize ait. Bu dünyada bütün canlılara yer var. Bu nedenle Fırtına’ya yardım etmek istedim. Onunla aramızda çok iyi bir dostluk oluştu. Beni görür görmez bana doğru koşuyor. Onu ziyaret etmeden güne başlamıyorum. İyi ki onu bulduk. Bulmasaydık fırtınan olduğu gün zarar görebilirdi” diye konuştu. Daha önce de benzer durumdaki iki kediyi de kurtardıklarını söyleyen Genç, “Fırtına bizim bulduğumuz 3’üncü kedi. Diğer kedileri sahiplendirdik. Hepsinin durumu şu an çok iyi. Sahiplendirdiğimiz kedinin takibini bırakmıyoruz. Sahiplenmek isteyen çıkarsa Fırtına’yı da sahiplendireceğiz” dedi.

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