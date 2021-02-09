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Fırtınada çatıdan uçan parçalar vatandaşlara büyük korku yaşattı

09.02.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul Bağcılar'da fırtına sırasında sokakta bulunanlar çatıdan uçan parçalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Korku dolu dakikalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'dan dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına Bağcılar Güneşli'deki bir caddedekilere korku dolu anlar yaşattı.

BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Fırtına bir apartmanın çatısından parçaları yola savurdu. Bu sırada caddede bulunanlar büyük panik yaşadı. Bir kişi arkadaşının uyarısıyla hızla uzaklaşırken yoldan geçen bir motosikletli de savrulan parçadan kıl payı kurtuldu.

KORKUTAN ANLAR KAMERADA

Caddede bulunan bazı kişiler de apartman girişlerine sığındı. Yaşanan o anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)

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