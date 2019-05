Fırtınada çatısı komşusunun çatısına uçtu

Zonguldak’ta bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle 50 metre ilerideki başka bir evin çatısına uçtu. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

AFAD’ın uyarılarının ardından kent merkezinde sabah saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Bazı bölgelerde ağaçlar fırtınan etkisiyle devrilirken On temmuz Mahallesi’nde de fırtına sebebiyle üç katlı bir evin çatısı uçtu. Olay On temmuz Mahallesi’nde bulunan Mevlana Caddesi üzerinde, meydana geldi. Zonguldak’ta sabah saatlerinden bu yana etkili olan fırtına etkilenen Necla Çelik’e ait 2 katlı binanın çatısı, 50 metre karşıdaki Vezir Demir’e ait 3 katlı binanın çatısına uçtu. İhbar üzerine olay yerine Zonguldak Belediyesi’ne ait Zabıta Müdürlüğü ekipleri geldi.

Gürültüye koştuklarını belirten Vezir Demir, “Bir anda hava karardı. Ben eve girdim. 2-3 saniye içerisinde büyük bir sese koştuk. Dışarıya çıktık karşı komşumuzun çatısı kiremitleri ve parçaları hem benim çatıma hem de yan komşumun çatısına hasar verdi. Bir anda yaşandı. Can kaybı veya yaralı yok. Sağ olsun haber verdik. Zabıta ekipleri geldiler. Gereken ilgiyi gösterirler” diye konuştu.

Çatısı komşusunun evinin çatısına uçan Necla Çelik ise gürültüyle korku yaşadıklarını ifade ederek, “Bir rüzgar geldi. Birden bire gürültüyle çatıyı aldı götürdü. Biz o sıra evdeydik. Beş dakika falan sürmedi. Komşunun çatısına uçtu. Onun da çatısını kırdı. Ne varsa iki bina arasına doldu. Yaklaşık iki sene önce yaptırmıştık çatıyı yeni sayılır” diye ifade etti.

Olay yerine gelen AFAD ve zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Yaşanan olayda maddi hasar meydana geldi.