HABER

Fırtınada çatısı komşusunun çatısına uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle 50 metre ilerideki başka bir evin çatısına uçtu.

Fırtınada çatısı komşusunun çatısına uçtu

Zonguldak’ta bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle 50 metre ilerideki başka bir evin çatısına uçtu. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
AFAD’ın uyarılarının ardından kent merkezinde sabah saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Bazı bölgelerde ağaçlar fırtınan etkisiyle devrilirken On temmuz Mahallesi’nde de fırtına sebebiyle üç katlı bir evin çatısı uçtu. Olay On temmuz Mahallesi’nde bulunan Mevlana Caddesi üzerinde, meydana geldi. Zonguldak’ta sabah saatlerinden bu yana etkili olan fırtına etkilenen Necla Çelik’e ait 2 katlı binanın çatısı, 50 metre karşıdaki Vezir Demir’e ait 3 katlı binanın çatısına uçtu. İhbar üzerine olay yerine Zonguldak Belediyesi’ne ait Zabıta Müdürlüğü ekipleri geldi.
Gürültüye koştuklarını belirten Vezir Demir, “Bir anda hava karardı. Ben eve girdim. 2-3 saniye içerisinde büyük bir sese koştuk. Dışarıya çıktık karşı komşumuzun çatısı kiremitleri ve parçaları hem benim çatıma hem de yan komşumun çatısına hasar verdi. Bir anda yaşandı. Can kaybı veya yaralı yok. Sağ olsun haber verdik. Zabıta ekipleri geldiler. Gereken ilgiyi gösterirler” diye konuştu.
Çatısı komşusunun evinin çatısına uçan Necla Çelik ise gürültüyle korku yaşadıklarını ifade ederek, “Bir rüzgar geldi. Birden bire gürültüyle çatıyı aldı götürdü. Biz o sıra evdeydik. Beş dakika falan sürmedi. Komşunun çatısına uçtu. Onun da çatısını kırdı. Ne varsa iki bina arasına doldu. Yaklaşık iki sene önce yaptırmıştık çatıyı yeni sayılır” diye ifade etti.
Olay yerine gelen AFAD ve zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Yaşanan olayda maddi hasar meydana geldi.

Fırtınada çatısı komşusunun çatısına uçtu

Fırtınada çatısı komşusunun çatısına uçtu

Fırtınada çatısı komşusunun çatısına uçtu

Fırtınada çatısı komşusunun çatısına uçtu

PARTNERBebek'te yürüyüş kötü bittiBebek'te yürüyüş kötü bitti
Esenyurt Belediye binasında bıçaklı intihar girişimiEsenyurt Belediye binasında bıçaklı intihar girişimi
Boşandığı eşini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapisBoşandığı eşini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.