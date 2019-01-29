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Fırtınada hayatını kaybeden Berivan gözyaşları arasında defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortumun uçurduğu saç’ın başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki kız çocuğu memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında toprağa verildi.Edinilen bilgiye göre, olay, Kumluca ilçesine bağlı Narenciye Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortumun uçurduğu saç’ın başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki kız çocuğu memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Kumluca ilçesine bağlı Narenciye Mahallesi’nde meydana geldi. Berivan Karakeçi (13), ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada hortum oluştu. Hortumun yakındaki bir apartmanın çatısından uçurduğu sac, Berivan Karakeçili’nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Berivan Karakeçi için yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Berivan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Berivan’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna, ardından havayolu ile Şanlıurfa’ya getirildi.
Mevsimlik iş için okuluna ara vermiş
Viranşehir’de 8. sınıf öğrencisi olarak okul okuyan Berivan Karakeçi’nin Şanlıurfa’dan mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere Finike’ye bağlı Hasyurt Mahallesi’ne ailesiyle birlikte gittiği, Kumluca’ya da ailesiyle birlikte portakal toplama işinde çalıştığı öğrenildi.
Feryatlar yürek dağladı
Berivan Karageçi’nin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Viranşehir Belediyesi Mezarlığı’na defin için gelen aralarında kadınların da bulunduğu yakınları feryatlar yakarak, gözyaşı döktü.
Hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan dayısı Şeyhmus Bağcı, yeğeni Berivan’ın ailesine katkı sağlamak için mevsimlik tarım işine gittiğini belirtti.

Fırtınada hayatını kaybeden Berivan gözyaşları arasında defnedildi

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