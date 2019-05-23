Fırtınada mahsur kaldıkları bottan denize atlayan koca öldü, eşi kurtarıldı

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde botla balık tutarken aniden çıkan fırtına ve bastıran yağmur nedeniyle eşiyle denizde mahsur kalan Çetin Bekil (40), kıyıya yüzüp yardım istemek için suya atlayınca, akıntıya kapılıp boğuldu. Eşi Didem Bekil (38) ise ekipler tarafından kurtarıldı.

​Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde, Çetin ve Didem Bekil çifti, balık tutmak için kiraladıkları bot ile denize açıldı. Kıyıya yaklaşık 100 metre mesafede balık tutan çift, aniden çıkan fırtına ve yağan yağmura yakalandı. Bekil çifti, kıyıya dönmeyi başaramadı. Bunun üzerine Çetin Bekil, yardım çağırmak için denize atladı. Ancak bir süre yüzen Çetin Bakil, kıyıya ulaşamadan akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Sahildekiler durumu fark edip, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Ekipler, botta mahsur kalan Didem Bekil'i kısa sürede kurtararak sahile getirdi.

Çetin Bekil'in ise kaybolduğu noktadan 2 mil uzakta kayalıklar arasında cesedine ulaşıldı. Çetin'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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