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Fırtınada okul çatısı uçtu

27.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Bartın’da etkili olan fırtınada okul çatısı uçtu.Bartın’ın Arıt köyündeki Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulunun çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Bartın’da etkili olan fırtınada okul çatısı uçtu.
Bartın’ın Arıt köyündeki Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulunun çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Saatte 40 kilometre hıza yükselen fırtınanın ardından okul çatısında büyük hasar oluştu. Çatıdan savrulan malzemeler çevreye düştü.
Okul bahçesindeki ağaçlarında fırtına nedeniyle devrildiği görülürken yetkililer okul bahçesine giriş yapılmaması için çevreyi emniyet şeridi ile kapattı.
Ayrıca bölgede vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları için hoparlörlerden uyarılar yapıldı.

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