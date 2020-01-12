Fırtınada sürücü dayanışması; Motorculara böyle yardım ediyorlar

Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da yaşanan her fırtınalı hava, motosikletliler için boğaz köprülerini tehlikeli hale getiriyor. Köprüyü kullanmak zorunda olan motosikletlilerin yardımına ise diğer sürücüler yetişiyor.

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü şiddetli rüzgarın etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosikletliye bir polis ekibi, rüzgara karşı kalkan olarak geçmesini sağlamıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bunu anı twitter hesabından paylaşarak polisleri tebrik etmişti. Benzer durum her fırtınada yaşanıyor. Kimi zaman İETT otobüsü sürücüsü, kimi zaman ise bir otomobil sürücüsü rüzgara karşı motosikletliyi koruma altına alıyor. O anlar birçok defa görüntülenip paylaşıldı.

"BÜTÜN SÜRÜCÜLERDEN DUYARLI OLMALARINI BEKLİYORUZ"

Motosikletliler dayanışma içine girdikleri sürücülere teşekkür etti. Bir motosikletli, "Araçlara sığındığımız zaman bize yardımcı olan sürücüler gibi herkesin bize duyarlılık göstermesini istiyoruz. Çünkü gerçekten köprülerden geçerken, bazen ilerleyemiyoruz, bazen geri dönmek zorunda kalıyoruz. Bize yardımcı olup bize destek çıkan sürücülere çok teşekkür ederiz " dedi. Bir başka motosikletli ise, "Motosikletli olduğumuz için rüzgar bizi gerçekten çok kötü etkiliyor. Araçların rüzgarlı havalarda daha duyarlı olup yanımıza gelmesini tavsiye ediyoruz. Bütün sürücülerden duyarlı olmalarını bekliyoruz " diye konuştu.