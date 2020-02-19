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  4. Fırtınada türbülansa girdiler! Uçakta panik anları

Fırtınada türbülansa girdiler! Uçakta panik anları

İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2020 11:09 | Son Güncelleme

Ryanair şirketine ait yolcu uçağı, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gerçekleştirdiği sefer sırasında Dennis fırtınasına takıldı. Fas'tan Belçika'ya giden uçakta bulunan yolcular, türbülansa girilmesi ile panik dolu anlar yaşadı. Uçağın Belçika'ya yaklaştığı bölgede yaşanan türbülansdaki panik anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Fas'ın Ucda kentinden Belçika'nın başkenti Brüksel'e sefer yapan Ryanair şirketine ait yolcu uçağı, Belçika hava sahasına girdiği sırada Kuzey Avrupa'yı etkisi altına alan Dennis fırtınası nedeniyle türbülansa girdi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülere, yolcuların önlerinde bulunan koltukları sıkıca tuttuğu görülürken; arka planda bazı kişilerin ağladığı ve bağırdığı, bazılarının ise dua ettiği duyuluyor.

Brüksel Güney Charleroi Havaalan'na güvenli iniş yapan uçakta yolcular ya da mürettebat arasında yaralı olmadığı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fas Belçika Türbülans

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