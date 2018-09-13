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Fırtınada uçan çatı kaymakamlık bahçesine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 20:20 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı kaymakamlığın bahçesine düştü - Ölen ve yaralananın olmadığı olayda 8 araçta hasar oluştu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı, kaymakamlığın bahçesine düştü.

Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Kahta Kaymakamlığının karşısında bulunan 7 katlı binanın terasındaki demir çatı aksamı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak kaymakamlığın bahçesine düştü.

Ölen ve yaralananın olmadığı olay nedeniyle park halindeki 8 araçta hasar oluştu.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, büyük bir facianın yaşanmasına ramak kaldığını ifade ederek, "150 metrekare genişlikte bir çatı uçarak 100 metre mesafedeki kaymakamlığın bahçesine düştü. O kadar büyüklükte bir çatının uçarak kalabalığın çok olduğu bir yere çakılması çok korkunç. Fakat olay sonucunda kimsenin burnunun bile kanamaması çok sevindirici." dedi.

Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri, çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.

Hasar tespiti çalışmaları sürüyor.

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