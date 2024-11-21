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Fırtınalı hava şartları Bursa'da yürekleri ağza getirdi! Reklam tabelaları devrildi, inşaattan demir parçalar uçtu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.11.2024 17:07
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Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlar, fırtınanın etkisiyle Bursa'da da hayatı olumsuz etkiledi. Kestel ilçesinde bir inşaatın çatısından kopan çelik, şans eseri park halindeki aracın tavanına saplandı. Ayrıca, rüzgar nedeniyle reklam tabelaları araçlara düştü ve çöp konteynerleri park halindeki araçlara hasar verdi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Fırtınalı hava şartları Bursa'da yürekleri ağza getirdi! Reklam tabelaları devrildi, inşaattan demir parçalar uçtu...

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden dün yapılan açıklamadaMarmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağını duyurmuştu. Beklenen fırtına dün gece saatlerinde başladı. Pek çok bölhede deniz taşgını yaşandı.

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ARABAYA SAPLANDI

Bursa'da da durum farksızdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları sonrası gece boyu Bursa'da etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkili olduğu Kestel ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle inşaatı devam eden bir binanın çatısından kopan çelik hafif ticari aracın tavanına saplandı. Şans eseri araçta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Bu arada Küçükbalıklı Mahallesi'nde de reklam tabelaları rüzgarın etkisiyle araçların üzerine düştü. O anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan Yeşilyayla ve Otosansit Mahalleleri'nde çöp konteynerleri fırtına etkisiyle harekete geçip park halindeki araçlara hasar verdi. Bu görüntüler de işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Araç İnşaat çelik hasar
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