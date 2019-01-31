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Fırtınanın ardından sahilde define taraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne dedektörüyle gelen bir kişi, fırtınanın şiddetiyle büyüyen dalgaların kıyıya sürüklediğini düşündüğü altın ve değerli madenleri aradı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne dedektörüyle gelen bir kişi, fırtınanın şiddetiyle büyüyen dalgaların kıyıya sürüklediğini düşündüğü altın ve değerli madenleri aradı. Antalya'da geçen haftadan bu yana etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Dalga boyunun bugün normale dönmesinin ardından Konyaaltı Sahili'nde define avcısı bir kişi, altın ve değerli maden arayışına çıktı. Fırtınanın şiddetiyle kabaran dalgaların deniz dibindeki altın ve değerli madeni eşyaları kıyıya getirmiş olabileceğini değerlendiren define avcısı, elindeki dedektörle sahil bandını taradı. Yanında kendisine eşlik eden bir arkadaşıyla sahili baştan sona tarayan kişi, zaman zaman dedektörün verdiği sinyaller doğrultusunda sahili mini kürekle kazdı. Bazı vatandaşlar ise sahilde oltalarıyla balık avlamaya çalıştı.

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