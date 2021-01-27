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Fırtınanın çatıyı uçurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

27.01.2021 22:15 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde fırtınanın tek katlı bir binanın çatısını uçurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Tokat’ın Erbaa ilçesinde şiddetli rüzgar gün boyu aralıklarla etkili oldu.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde fırtınanın tek katlı bir binanın çatısını uçurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde şiddetli rüzgar gün boyu aralıklarla etkili oldu. İlçeye bağlı Karayaka beldesinde bir benzin istasyonu yanında bulunan tek katlı binanın çatısı fırtınaya dayanamadı. Bir anda havalanan çatı yola uçarken, o sırada yoldan geçen taksi sürücüsü ölümden döndü. Çatının altında kalmaktan son anda kurtulan araçta maddi hasar oluştu. Sürücü ile kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Benzin istasyonu çalışanı ile yakıt almaya gelenlerin korku ile sağa sola kaçışma anları ise görüntülere yansıdı. Bir kişi ise rüzgarda savrulan parçadan son anda kurtulduğu anlarda kameralara yansıdı. Toz duman içinde kalan benzin istasyonu çalışanı da kazayı ortalığa saçılan tavan parçaları nedeni ile yara almadan atlattı.

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