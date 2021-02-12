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Fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki taksileri parçaladı

12.02.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle devrilen ağaç, park halindeki 2 ticari taksinin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.Olay, İzmit ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle devrilen ağaç, park halindeki 2 ticari taksinin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.
Olay, İzmit ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il genelinde sıcaklıkların gece saatlerinde aniden düşmesiyle etkili olan yağmur sonrasında, sabaha karşı fırtına meydana geldi. Fırtınayla birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir ağaç, park halindeki 2 taksinin üzerine devrildi. Devrilen ağaçların taksilerine zarar verdiğini gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

"Zararım 10 bin TL"
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, devrilen ağaçlar otomobillerin üzerinden kaldırıldı. Araçlarındaki hasarının büyük olduğunu söyleyen otomobil sahibi, "Ben de sabaha karşı geldim. Bu olay da sabaha karşı meydana gelmiş. Cam, tavan kırıldı. Tahmini 10 bin TL’lik bir zararım var" dedi.

Gürültü ile dışarı çıkınca manzarayı gördü
Bir gürültü ile Cadde üzerinde çıktıklarında ağacın devrildiğini gördüğünü söyleyen Hasan Kaya ise, "Burada oturuyorum. Sabaha karşı bu olay meydana geldi. Ses duydum, geldim baktım ağaç otomobillerin üzerine yıkılmış" şeklinde konuştu.
Öte yandan fırtına sebebiyle denizde yükselen dalgalar da sahili bastı.

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