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Fırtınanın sürüklediği göçmenleri itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’in Midilli Adası’na gitmek isteyen 26 Afganistan uyruklu göçmen hava muhalefeti nedeniyle Ayvalık’ın Maden Adası’nda mahsur kaldı.Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Midilli Adası’na bir şişme bot ile gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 göçmen, aniden çıkan fırtına nedeniyle Patriça mevkii Maden Adası’na sürüklendi.Güçlükle adaya çıkan Afgan göçmenler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki Deniz İtfaiyesi tarafından kurtarılarak Ayvalık Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’in Midilli Adası’na gitmek isteyen 26 Afganistan uyruklu göçmen hava muhalefeti nedeniyle Ayvalık’ın Maden Adası’nda mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Midilli Adası’na bir şişme bot ile gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 göçmen, aniden çıkan fırtına nedeniyle Patriça mevkii Maden Adası’na sürüklendi.
Güçlükle adaya çıkan Afgan göçmenler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki Deniz İtfaiyesi tarafından kurtarılarak Ayvalık Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin insani yardımlarda bulunduğu göçmenler daha sonra yasal işlemlerin ardından Çanakkale Göç İdaresi’ne gönderildi.

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