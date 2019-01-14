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Fırtınanın sürüklediği kaçakları Sahil Güvenlik kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 19:10 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen şişme bottaki 26 kaçak göçmen, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Kara Ada açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Fırtınanın sürüklediği kaçakları Sahil Güvenlik kurtardı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen şişme bottaki 26 kaçak göçmen, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Kara Ada açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden şişme botla denize açılan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, bu akşam saatlerinde fırtınaya yakalandı. Fırtına nedeniyle botları yaklaşık 15 mil sürüklenen, soğuk nedenile de zor anlar yaşayan kaçaklar, yardım talebinde bulunduktan sonra Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kara Ada açıklarında Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. Cunda Adası'nda sahile çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmene, giysi, yiyecek ve tıbbi yardım yapıldı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Fırtınanın sürüklediği kaçakları Sahil Güvenlik kurtardıFırtınanın sürüklediği kaçakları Sahil Güvenlik kurtardıFırtınanın sürüklediği kaçakları Sahil Güvenlik kurtardıFırtınanın sürüklediği kaçakları Sahil Güvenlik kurtardı

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