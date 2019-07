Fırtınanın vurduğu Ayvalık'ta hayat normale döndü

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde dün gece etkili olan fırtına ve sağanağın olumsuz etkileri, günün aydınlanmasıyla birlikte gözler önüne serildi. İşyerlerinde hızlı bir şekilde tadilat çalışmalarına başlandı.

Kuzey Ege sahillerindedün gece yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Özellikle Ayvalık ilçesinde, sahil bölgelerindeki işletmeler, fırtınadan olumsuz etkilendi. Denize cephesi olan iş yerlerinin vitrin camlarının kırıldığı fırtınada ağaçlar yerinden söküldü, sahil bölgesindeki bazı işletmelerin tenteleri, şemsiye ve şezlongları uçtu. Günün aydınlanmasıyla birlikte işletmelerden hızlı bir şekilde tadilat çalışmalarına başlandı.

Ayvalık'ta fırtınadan en fazla etkilenen yerlerin başında gelen Altınova SSK kampta gece yarısı kum fırtınası başladığını söyleyen Tolunay Tunçer, "Buradaki şezlonglar, şemsiyeler uçuştu. Günün aydınlamasıyla hızlı bir şekilde dağılan, uçuşan eşyaları yeniledik ve tadilatlarını yaptık. Şu an Ayvalık’ta güneşli bir hava var ve yaşam normale döndü. İnsanlar denize gelmeye başladı. Neyse ki can kaybı yok" dedi.

40 yıldan beri tatil için Ayvalık’a geldiğini söyleyen Bilal Oğuz Bahçeçi ise "Bu yaz Ayvalık’a geleli 15 gün oldu. Gece Ayvalık’ta zorlu anlar yaşandı. Her şey bir yıldırım ile başladı ve inanılmaz bir rüzgar ve yağış ile devam etti. Balkondaki her şey uçuşmaya başladı. Artık kendi haline bıraktık, balkona çıkmaya çekindik. Şimdi ise güneş açtı. Tatilimize kaldığımız yerden devam ediyoruz" diye konuştu.