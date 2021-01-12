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  4. Fırtınaya dayanmayan ağaç aracın üstüne devrildi

Fırtınaya dayanmayan ağaç aracın üstüne devrildi

12.01.2021 22:24 | Son Güncelleme:
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Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte Tekirdağ’da yağış ve fırtına etkili oldu.

Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte Tekirdağ’da yağış ve fırtına etkili oldu. Şarköy ilçesinde fırtına nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı Trakya’da 2 gündür etkili olan yağış, fırtınayı da beraberinde getirdi. Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde etkili olan fırtına ve yağışta bazı evlerin çatılarındaki kiremitler uçtu. Mahallede fırtınaya dayanamayan bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi. Fırtına sonrasında mahallede çalışma başlatıldı.

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