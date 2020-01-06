HABER
  4. Fırtınaya yakalanan gemideki 6 konteyner denize düştü

Fırtınaya yakalanan gemideki 6 konteyner denize düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

Fırtınaya yakalanan gemideki 6 konteyner denize düştü

ÇANAKKALE (AA) - Ege'nin kuzeyi ve Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki bir gemide bulunan 6 konteyner denize düştü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan, İzmir'in Aliağa Limanı'na giden Panama bayraklı, 6 bin 285 grostonluk 100 metre uzunluğundaki "MedKon İstanbul" isimli gemi, Bozcaada açıklarından geçtiği sırada fırtınaya yakalandı.

Saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına dolayısıyla gemideki 6 konteyner yerinden sökülerek denize devrildi. Bunun üzerine gemi kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) durumu bildirdi.

Bölgede geçiş yapacak diğer gemilerin kaptanlarına uyarı yapıldığı, "MedKon İstanbul"un ise Bozcaada'nın kuzeyine demir atarak beklemeye başladığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haberŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haber
Suç makinesi jandarmanın dikkati sayesinde yakalandıSuç makinesi jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı
Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (2)Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale fırtına gemi MedKon İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü; olay anı kamerada

Üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü; olay anı kamerada

Beylikdüzü'ndeki gece kulübünde yine olay! Acımasızca dövdüler

Dışarı çıkartıp acımasızca dövdüler

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Jeofizik uzmanı Dr. Gündoğdu: Kandilli'deki uyarı sistemi neden devreye girmedi?

İstanbul depremi için çarpıcı sözler: Kandilli açıklasın

’Sevgilim bana büyü yaptı" dedi sokağa fırladı!

’Sevgilim bana büyü yaptı" dedi sokağa fırladı!

Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.