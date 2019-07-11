Fırtınaya yakalanan kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek için denize açılan 41 kaçak göçmen, fırtına ve sağanak etkili olurken, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayvacık sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek üzere denize açılan, Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen, 1 mil uzaklaştıktan sonra fırtına ile sağanağa yakalandı. Kısa sürede botları suyla dolan kaçak göçmenlerin yardımına, TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri yetişti. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen kaçaklara, ıslanan kıyafetlerinin yerine yenileri verildi. Afgan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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