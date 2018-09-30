FIRTINAYI BEKLEYEN TRAKYA'YA HAFİF YAĞMUR HAKİM

Ege Denizi üzerinden gelmesi beklenen Tekirdağ'da belediye, emniyet, AFAD, UMKE ekiplerinin katılımıyla kriz masası oluşturuldu.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 11 ilçede 20 noktaya konuşlandırılan ilk etapta 300 personelle yaşanacak fırtına ve şiddetli yağışa bağlı olumsuzluklarda nasıl hareket edeceği konusunda bilgilendirilerek göreve hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kriz masasına gelerek İtfaiye Daire başkanı Emin Pehlivan'dan bilgi aldı. Albayrak, "Pazar günü saat 12.00 itibari ile ilimizde yaşanan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Bizler en kötü gelişmelere karşı tedbirlerimizi aldık ve müdahaleye hazırız. Umarım hava şartları bahsedildiği kadar etkili olmaz. Aldığımız son bilgilere göre yağış ve kasırganın bölgemizde çok etkili olmayacağı belirtiliyor. Ama biz yinede her türlü tedbirimizi aldık. 24 saat esasına göre ekip ve araçlarımızı hazır teyakkuzda bekletiyoruz. Gün sonunda yine bir durum değerlendirmesi yaparak çalışmalarıma devam edeceğiz" dedi.

YUNANİSTAN üzerinde gelen fırtınanın etkisi altına girmesi beklenen Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bugün hafif yağmur yağışı yaşanıyor. Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferleri durdurulurken, Emniyet Müdürlüğü'nde de personel izinleri kaldırıldı.

Tekirdağ'da olası fırtına ve olumsuz hava şartlarına karşı Tekirdağ Deniz İşletmeleri Limanı ve Barbaros Limanı'ndan, Avşa, Karabiga, Marmara Adaları ve Erdek'e yapılan feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Tekirdağ'da yaklaşık 50 balıkçı teknesi ise limanlara sığınıp, denize açılmadı.

EMNİYETTE İZİNLER KALDIRILDI

Tekirdağ il Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 11 ilçe emniyet müdürlüğü ve il merkezindeki personelin izinlerinin yaşanacak olumsuzluklara karşı durdurulduğunu belirtti. Mustafa Aydın, "Trafik şube, çevik Kuvvet şube ve diğer şube ekiplerimizi 24 saat hazır tutuyoruz. Kriz merkezi ile koordinasyon halinde bölgemizde yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı ben ve yaklaşık 700 personelim hazırız" dedi.

BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMIYOR

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki Marmara Ereğlisi ilçesinde balıkçılar 4 gündür hava muhalefeti nedeniyle balığa çıkamıyor.

İlçede saatte 40 kilometre esen rüzgar nedeniyle 30 balıkçı teknesi limana çekildi. 15 yıldır balıkçılık yapan Enes Süleymanoğlu, hava muhalefetinin etkili olduğunu belirterek, "Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür balığa çıkamıyoruz. Yunanistan'dan gelen hava dalgası nedeniyle deniz dalgalı. Marmara Denizi'nde bu yıl balıkta çok zayıf. Havalar böyle giderse işimiz çok zor. Mazota gelen zamlarda belimizi de bükmekte. Bir de buna bankalardan çektiğimiz krediler var. Artık devletimizden destek bekliyoruz" dedi.