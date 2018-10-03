Fisetin molekülü yaşlanmayı yavaşlatıyor

Amerikalı bilim adamları, birçok meyve ve sebzede bulunan Fisetin molekülünün yaşlanmayı yavaşlattığını keşfetti.
Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesinden Paul D. Robbins ve Laura J. Niedernhofer ile Mayo Clinic'ten James L. Kirkland ve Tamara Tchkonia'nın fareler üzerinde yaptığı araştırma, Fisetin molekülünün, sağlık ve ömür üzerinde çok olumlu etkiye sahip olduğunu gösterdi.
Ayrıntıları EBioMedicine dergisinde yayımlanan araştırmada, Fisetin'in yaşlı farelerde hasarlı hücre seviyesini düşürdüğü gözlendi.
Aynı ekibin yıl başında yaptığı başka bir araştırma, tedaviye geç yaşta başlansa bile hasarlı ve yaşlı hücreleri azaltma, sağlığı iyileştirme ve ömrü uzatmanın mümkün olduğunu ortaya koymuştu.
Flavanoid olarak da adlandırılan Fisetin, çilek, elma, armut, turunçgiller, üzüm, soğan, trabzon hurması, salatalık, brokoli gibi birçok meyve ve sebzede bulunuyor.
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