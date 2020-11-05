'Fısıldama videolarıyla' yılda neredeyse 500 bin TL kazanıyor

20 yaşında ve Bath Üniversitesi’nde öğrenci olan Lottie Fellows’un, ASMR ile insanların uykuya dalmasına yardımcı olmayı amaçladığı videoları 245 binden fazla kez izlendi.
ASMR, insanların rahatlamasını sağlarken baş, boyun, omurga ve hatta bacaklarda karıncalanma hissi uyandırır. Fısıltı ve okşama dahil olmak üzere belirli sesler ve görsellerle tetiklenebilir.
ASMR’ye nasıl başladığını açıklayan Lottie “İlkokuldayken bir öğretmenin yumuşak sesiyle okuduğu hikayeyi dinlemek benim karıncalanma ile ilgili ilk anımdı. Yumuşak sesi kelimeler ve sayfa çevrilirken çıkan ses her zaman uykumu getirir. Online ASMR’i ilk kez 2018’de keşfettim. Annem radyoda duymuştu ve uyku sorunlarım için bana önermişti. YouTube’a baktığımda bunun gördüğüm en tuhaf ve en eğlenceli şey olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum” dedi.
20 yaşındaki Lottie Fellows’un videoları YouTube’da 245 binin üzerinde izleniyor.
“Videoları birkaç dakika izledikten sonra büyük bir rahatlık duygusu geldiğini hissettim. O günden beri videolardan kopamıyorum” diyen Lottie 2018 yılında kendi kanalını kurmaya karar verdi.
Başta Lottie’nin takipçi sayısı yavaşça artıyordu. Genç kadın nasıl video çekileceğini öğrendikten sonra gerekli ekipmanları hazırladı.
Lottie başta zorlansa da şu an kanalında 170 video ve 84 binden fazla abonesi var. Ayrıca kazancı da artmaya devam ediyor.
Süpermarket çalışanından ünlü bir YouTuber’a dönüşen genç kadın “Kanalım büyümeye başladığında şoka girdim. Bu benim için gerçek üstüydü. Videolarımı izleyip biraz tuhaf hissediyordum ama başka insanların videolarımı sevmesi gerçek bir sürpriz oldu” dedi.
Lottie videoları sayesinde yılda 45 bin sterlin kazanıyor.
Videolarında genellikle fısıldayarak konuşan Lottie, zaman zaman doktor, kız kardeş ve stilist gibi rollere girerek takipçileriyle bağ kuruyor.
Cardi B gibi, ASMR ile eğlenen ünlülerle şüphesiz ASMR internette büyük bir fenomen haline dönüştü. Videolardaki hissi tarif eden Lottie “Biri saçlarınızla oynarken, biri de size masaj yapıyor gibi bir his. Yoğun bir rahatlama duygusu yaratıyor. Bu harika” dedi.
İçeriklerini tamamen rahatlama ve uykuya dalmaya yardımcı olmak amacıyla oluşturduğunu söyleyen Lottie, zaman zaman insanların videolarını seksi bulduğunu da belirterek “Fısıltıyla konuşmanın ve canlandırdığım bazı rollerin insanlar tarafından erotik bulunmasını anlayabiliyorum. Ama yine de ASMR’nin tuhaf ve erotik bulunması beni rahatsız ediyor. Aslında çok fazla insana ciddi şekilde yardımı dokunuyor” dedi.
Sheffield Üniversitesi tarafından geçen yıl yürütülen bir araştırma, ASMR videoları izleyen kişilerin kalp atış hızının düştüğünü ortaya çıkardı. Aynı zamanda rahatlama, sosyal bağlantı duyguları dahil olmak üzere olumlu duyguları artırdığını ortaya çıkardı.