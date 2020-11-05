'Fısıldama videolarıyla' yılda neredeyse 500 bin TL kazanıyor

20 yaşında ve Bath Üniversitesi’nde öğrenci olan Lottie Fellows’un, ASMR ile insanların uykuya dalmasına yardımcı olmayı amaçladığı videoları 245 binden fazla kez izlendi.

ASMR, insanların rahatlamasını sağlarken baş, boyun, omurga ve hatta bacaklarda karıncalanma hissi uyandırır. Fısıltı ve okşama dahil olmak üzere belirli sesler ve görsellerle tetiklenebilir.

ASMR’ye nasıl başladığını açıklayan Lottie “İlkokuldayken bir öğretmenin yumuşak sesiyle okuduğu hikayeyi dinlemek benim karıncalanma ile ilgili ilk anımdı. Yumuşak sesi kelimeler ve sayfa çevrilirken çıkan ses her zaman uykumu getirir. Online ASMR’i ilk kez 2018’de keşfettim. Annem radyoda duymuştu ve uyku sorunlarım için bana önermişti. YouTube’a baktığımda bunun gördüğüm en tuhaf ve en eğlenceli şey olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum” dedi.

20 yaşındaki Lottie Fellows’un videoları YouTube’da 245 binin üzerinde izleniyor.



“Videoları birkaç dakika izledikten sonra büyük bir rahatlık duygusu geldiğini hissettim. O günden beri videolardan kopamıyorum” diyen Lottie 2018 yılında kendi kanalını kurmaya karar verdi.