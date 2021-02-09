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Fıskiye hırsızı kardeşler tutuklandı

09.02.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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Antalya’da Büyükşehir Belediyesine ait 320 metrekarelik süs ve gösteri havuzundaki 131 adet krom fıskiyeyi çaldığı belirlenen iki kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Dün sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan dev süs havuzundaki fıskiyelerin yerinde olmadığını fark etti.

Antalya’da Büyükşehir Belediyesine ait 320 metrekarelik süs ve gösteri havuzundaki 131 adet krom fıskiyeyi çaldığı belirlenen iki kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Dün sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan dev süs havuzundaki fıskiyelerin yerinde olmadığını fark etti. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada 131 adet krom fıskiyenin çalındığı tespit edildi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından süs ve gösteri havuzunda inceleme başlatılırken etrafta yapılan aramalarda ise 1 fıskiyenin çalan kişiler tarafından düşürüldüğü görüldü. Bu sırada yine bölgeye gelen belediye temizlik personeli, hafta sonu kısıtlamasında çevre temizliği yaparken bazı parçaları etrafta gördüğünü ve evinde muhafazaya aldığını söyledi. Olayın ardından şüphelilerin tespiti için çalışmalarını genişleten Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.K. (21) ve S.K.’nın (20) adreslerini tespit etti. Kardeş olan şüphelileri aynı gün öğle saatlerinde yakalayan ekipler, fıskiyelerin ise Balbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir hurdacıya satıldığını belirledi. Hurdacı dükkanında 99 adet su fıskiyesini muhafaza altına alan ekipler, işletmeci M.Ş.E.’ye de suç eşyalarını satın alma suçundan işlem yaptı.
Gözaltına alınan şüpheliler D.K. ve S.K., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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