HABER

Fıskiyeyle serinleyen ineklerinin süt verimi arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde besici Fatih Çakan, sıcak havalar nedeniyle süt verimi düşen ineklerini fıskiye sistemiyle serinletmeye başladı.

Sefer TALAY/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde besici Fatih Çakan, sıcak havalar nedeniyle süt verimi düşen ineklerini fıskiye sistemiyle serinletmeye başladı. Çakan, bu yöntemle ineklerin süt veriminin arttığını belirtti.

Bigadiç’e 3 kilometre uzaklıktaki Balatlı Mahallesi'nde 20 yıldır besicilik yapan Fatih Çakan, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte ineklerinin süt verimin düştüğünü fark etti. İnekleri serinletmek için ahıra fıskiye sistemi kurdurdu. Günün en sıcak saatlerinde birkaç saat çalıştırılan fıskiyenin serinlettiği ineklerin süt verimi bu sayede arttı.

Fatih Çakan, "Aşırı sıcaklarda hayvanlarımızın süt veriminin düşmesi üzerine aklımıza bu fikir geldi. Ahıra fıskiye sistemini kurduk. Sıcak havalarda günde 2-3 saat çalıştırdığımızda hayvanların süt veriminin arttığını gördük. Fıskiyeyi çalıştırdığımızda hayvanlar altına girip suyun etkisiyle serinliyorlar. Böylece hayvanların süt verimi artıyor. Sistemi herkese tavsiye ederiz" dedi.

PARTNERMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştıMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı
Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralıBolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Yıkılan eski binanın temelinden Osmanlı dönemine ait ev kalıntıları çıktıYıkılan eski binanın temelinden Osmanlı dönemine ait ev kalıntıları çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.