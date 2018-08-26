FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Ayar kazada yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen kazada, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ayar yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tekmezar köyünde, Halit Ayar (51) yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma düştü.

Ayar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Halit Ayar, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Türk Hava Kurumu Giresun Şube Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Ayar'ın ağabeyinin de ocak ayında pat pat kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

