HABER

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Ayar kazada yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 18:13 | Son Güncelleme

Halit Ayar, kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının uçuruma düşmesi sonucu hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen kazada, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ayar yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tekmezar köyünde, Halit Ayar (51) yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma düştü.

Ayar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Halit Ayar, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Türk Hava Kurumu Giresun Şube Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Ayar'ın ağabeyinin de ocak ayında pat pat kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Silivri'de jandarma ve polisten ortak denetimSilivri'de jandarma ve polisten ortak denetim
Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiTürk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun Kaza patpat

En Çok Okunan Haberler

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

AK Partili yetkili Spiegel'e konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF'dense ulusal bir iflası kabul eder

AK Partili yetkili Spiegel'e konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF'dense ulusal bir iflası kabul eder

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.