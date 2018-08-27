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FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Ayar toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

Kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının uçuruma düşmesi sonucu hayatını kaybeden Halit Ayar, son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesindeki kazada dün 51 yaşında hayatını kaybeden FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ayar'ın cenazesi toprağa verildi.

Halit Ayar için merkeze bağlı Yaykınlık köyü camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk, Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, İl Jandarma Komutanı Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ayar'ın naaşı, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

Nurettin Canikli, cenaze namazının ardından Ayar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

- Ağabeyi de "pat pat" kazasında yaşamını yitirmişti

Bulancak ilçesi Tekmezar köyünde, dün, Halit Ayar'ın kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı uçuruma düşmüş, Ayar olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Halit Ayar, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Türk Hava Kurumu Giresun Şube Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Ayar'ın ağabeyi de ocak ayında "pat pat" kazasında hayatını kaybetmişti.

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