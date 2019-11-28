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Fişte takılı bırakılan elektrikli ısıtıcılar yangına sebep oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın zemin katında bulunan boş dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın zemin katında bulunan boş dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Bir elektrik firmasına ait olduğu bildirilen boş dükkanda firma bünyesinde çalışan işçilerin kaldığı, yangının işçilerin ısınmak için kullandıkları elektrikli ısıtıcılardan çıkmış olabileceği bildirildi.
Olay, Eski Hisar Mahallesinde bulunan bir apartmanının zemin katındaki dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dükkandan bir anda yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler geldi. Yangına müdahale eden ekipler alevler apartmanın diğer katlarına ulaşmadan yangını söndürdü.
Yangının söndürülmesinin ardından işyerinde itfaiye yetkilileri ve güvenlik güçleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede bir süredir boş olan işyerinde bir elektrik firması bünyesinde çalışan işçilerin kaldığı ranzalar bulunduğu, ranzaların ve diğer eşyaların tamamen yandığı gözlendi. Yanan bölümde bilgisayar ve 3 adet elektrikli ısıtıcının fişlerinin takılı olduğu gözlerden kaçmadı. Yangın sırasında dükkanda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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