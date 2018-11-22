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Fişte unutulan ütü, tripleks villanın üst katını yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

BODRUM'da, 3 katlı villada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Fişte unutulan ütü, tripleks villanın üst katını yaktı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da, 3 katlı villada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ütüden çıktığı öğrenilen yangında üst kat kullanılamaz hale geldi.
Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki tripleks villanın üst katından, dün saat 23.30 sıralarında dumanlar yükseldiği farkeden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride 2 kişinin bulunduğunu öğrenen itfaiye erleri, balkona uzattıkları seyyar merdivenle çıkarak, içeri girdi. Güvenli şekilde indirilen ve dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, villada kiracı olarak oturduğu öğrenilen Serra Yaşar'ın polis ekiplerine, ütünün fişini çekmeyi unuttuğunu söylediği öğrenildi.

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Fişte unutulan ütü, tripleks villanın üst katını yaktıFişte unutulan ütü, tripleks villanın üst katını yaktı

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