Fıstık bahçesinde 2 yılda mucize yarattı, üretimi 1 ton'dan 10 tona çıkardı

Ferit ASLAN-Burak EMEK DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR'da, 35 yıldır fıstık üreticiliği yapan Necdet Aşan, bir arkadaşının 150 dönümlük arazisindeki 25 yıllık Antep fıstığı ağaçlarını, Bakarsan bağ olur, bakmaz isin dağ olur atasözü gibi bakımdan geçirerek son iki yıda üretimi 10 kat artırdı. Son iki yıla kadar yılda sadece 1 ton fıstığın elde edildiği 5 bin fıstık ağacının bakımı, sulanması, budanması, ilaçlanması ve aşılanması işlemini yapan Aşan, son 2 yıldır üretimi 10 kat artırdıklarını ve her yıl yaklaşık 10 ton fıstık elde ettiklerini söyledi. Üretilen fıstığın hasadı yapılırken, çoğu zaman fıstığın daha ağaçta iken Nizip'teki alıcılarına satıldığı belirtildi. Diyarbakır'da eski adıyla Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'ten emekli olan ve 35 yıldır fıstık üreticiliği yapan Necdet Aşan, arkadaşının talebi ile Çınar ilçesi İkizoluk köyünde 150 dönümlük fıstık bahçesinde son 2 yıldır üretim artırımı konusunda adeta mucizeler yarattı. 25 yıllık 5 bin fıstık ağacınrın bulunduğu tarla, bugüne kadar yeteri bakım ve ilaçlama yapılmadığından yılda yaklaşık 1 ton fıstık verirken, Necdet Aşan'ın son iki yılda fısbtık bahçesi ile ilgilenmesinden sonra üretimin 10 kat arttığı belirtildi. Bakarsan bağ olur, bakmaz isen dağ olur atasözünü hayata geçiren Aşan, 2 yılda sadece ağaçların düzenli bakımını yaptığını, budama, ilaçlyama ve aşılamaları zamanında yaparak üretimi 10 kat artırdıklarını söyledi. İlikokul köyündeki fıstık tarlasında Gaziantep ve Siirt fıstıkları ile badem yetiştirdiklerini söyleyen Aşan, Üniversitedeki hocalarımızın katkısı ile ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Burada yaklaşık 5 bin fıstık ağacı bulunuyor. Tarladaki ağaçlar 24-25 yıllıktır. 2 yıl önce geldim, 110 dönümlük arazi de yılda sadece 20 bin liralık bir fıstık satıldığını söylediler. Bana vermek istediler bakmam için. Bende iki yıldır bakıyorum, aşağı yukarı iki yıldır aldığımız para miktarı 250 bin lira. Daha önce yeteri kadar bakım yapılmamış. Budaması, ilaçlaması ve sürümü zamanın da yapılırsa eğer güzel verim alınır. Bu yıl aldığımız ürün aşağı yukarı 12-13 ton olmaktadır. Geçen sene toplamadık ağaç üzerinde 90 bin liraya sattık. Ton olarak verimimiz 10'a katlandı. Budaması, ilaçlaması ve bakımı gibi zorlukları var ama isteyerek yapılırsa eğer en azından para kazanmış olur. Bunu zevkle yaparsan eğer hem para kazanırsın hem de ekonomiye katkı sunarsın. Bunları Gaziantep ve Nizip?e satıyoruz. Burada fabrika olmadığı için oraya götürmek zorundayız diye konuştu.

