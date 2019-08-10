HABER

Fıstık çalan çeteyi çökerten komutan ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 18:40 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kurulan kapana ve dur ihtarına rağmen kaçmayı başaran 8 kişilik hırsızlık çetesini yakalayan Jandarma Trafik Tim Komutanı Ümit Gürdoğan ödüllendirildi.Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda bitkin düşene kadar zanlıların peşinden koşan ve 8 zanlıdan 4’ünü yakalamayı başaran Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı 18.

Fıstık çalan çeteyi çökerten komutan ödüllendirildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kurulan kapana ve dur ihtarına rağmen kaçmayı başaran 8 kişilik hırsızlık çetesini yakalayan Jandarma Trafik Tim Komutanı Ümit Gürdoğan ödüllendirildi.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda bitkin düşene kadar zanlıların peşinden koşan ve 8 zanlıdan 4’ünü yakalamayı başaran Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı 18. Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma 6. Kad. Çavuş Ümit Gürdoğan’a Nizip Ziraat Odası tarafından plaket takdim edildi.
Yaptığı başarılı çalışma ile zanlıları yakalayıp adalete teslim eden ve çalmaya çalıştıkları Antep fıstıklarını da kurtaran Gürdoğan, Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz tarafından plaketle ödüllendirdi. Başkan Durmaz çiftçiler adına Gürdoğan’a teşekkür etti.
Gürdoğan, yaşanan olayda kapandan geçtikten sonra içindeki fıstıklarla tekeri patlak halde kaçmaya başlayan şebekenin bulunduğu aracı takip etmiş ve şebekenin aracına çarparak zanlıları durdurmuştu. Gürdoğan, tek tek yakaladığı zanlıların kimisini araca kilitleyerek, kimisini ise iple bağlayarak etkisiz hale getirmişti.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Kalp damarları ters olan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecekKalp damarları ters olan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecek
Kars Valisi Öksüz'den "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destekKars Valisi Öksüz'den "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi! (Video)

Ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.