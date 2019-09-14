HABER

Fıstık hırsızları kaza yapınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

Gaziantep'te güvenlik güçlerinden kaçarken kaza yapan iki şüpheli, 350 kilogram Antep fıstığıyla yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nizip ilçesinde jandarmadan kaçan kişiler, kaza yapınca yakalandı.

Günaltı Mahallesi’nde bulunan Ö.D’ye ait fıstık bahçesinde, hırsızlık olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen ve sürücüleri öğrenilemeyen 27 NR 523, 34 BL 7480 plakalı otomobillere Günaltı Mahallesi sınırları içerisinde rastladı.

Muhtemel kaçış istikametleri jandarma ekiplerince kontrol altına alınan şüpheliler, ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp 27 NR 523 plakalı aracı bırakarak tek araçla kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacanın ardından Saray Mahallesi yakınlarında kapanla lastikleri patlatılan 34 BL 7480 plakalı otomobil, Nizip-Birecik kara yolunun 13’üncü kilometresinde kamyonete çarparak durdu.

Araçta bulunan 4 şüpheliden C.K. (40), ile T.Ç. (32) yakalandı. Kaçan iki şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Jandarma, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilde yaptığı aramada 350 kilogram Antep fıstığı, bir adet tüfekle buna ait 6 fişek ele geçirdi.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Şişli'de iş merkezinde yangın  (1)Şişli'de iş merkezinde yangın  (1)
250 kiloluk manda yoğurdu görenleri şaşırttı250 kiloluk manda yoğurdu görenleri şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antep fıstığı Gaziantep hırsız Jandarma Nizip

En Çok Okunan Haberler

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Son dakika! İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubay için gözaltı kararı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.