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Fıstık hırsızları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bahçelerden fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Antep fıstığı bahçelerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antep fıstığı üretiminin yoğun olduğu Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerindeki hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 2 araç tespit eden ekipler, Nizip ilçesindeki Turnalı Mahallesi kırsalında şüpheli araca rastladı. Jandarma ekiplerinden kaçmak isteyen araçtakiler, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Araçta, çalıntı olduğu değerlendirilen 250 kilogram Antep fıstığı ele geçirildi.

Otomobildeki sürücü F.Ö. ile yanında bulunan M.Ö, S.Ö ve M.Ö. gözaltına alındı.

Zanlıların, gece saatlerinde bahçeleri gezip Antep fıstıklarını toplayarak kaçtıkları tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
antep fıstığı Gaziantep hırsızlık Jandarma

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