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Fıstık hırsızlarına suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 14:20 | Son Güncelleme

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM işletmesinde fıstık çalmaya çalışan 2 hırsız suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM işletmesinde H.S.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM işletmesinde fıstık çalmaya çalışan 2 hırsız suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM işletmesinde H.S. ve H.D. isimli şüpheliler, işletmede yetiştirilen fıstıkları çaldıkları sırada güvenlik kamerasından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Yakalanan hırsızlar, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Hırsızlara ayrıca sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmedikleri için de para cezası kesildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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