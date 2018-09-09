HABER

Fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 22:42 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, fıstık işçilerinin bulunduğu kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi, 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

MUSTAFA KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, fıstık işçilerinin bulunduğu kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi, 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tokdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Aslan yönetimindeki 63 LK 731 plakalı fıstık işçilerini taşıyan kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Aslan ile yanında bulunan İsmail Çakır, Efe Aslan, Mehmet Özcan ile birlikte kamyonet kasasındaki bulunan isimleri öğrenilemeyen 13 işçi yaralandı. Kasada bulunan fıstıklar dağılırken, kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. Devrilen kamyonetin kasasından yol kenarına savrulan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralıFıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralıFıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralıFıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

PARTNERBiz buraya kendimizi yakmaya geldikBiz buraya kendimizi yakmaya geldik
Harran'daki cinayet güvenlik kamerasındaHarran'daki cinayet güvenlik kamerasında
İzmir'de, çocuğu taciz etmek isterken yakalanan şüpheli serbestİzmir'de, çocuğu taciz etmek isterken yakalanan şüpheli serbest
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.