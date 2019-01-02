SİİRT (AA) - MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt fıstığı, kadınların hünerli elleriyle işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

İlde, 280 bin dönüm alanda üretimi yapılan, 9 bin ailenin geçimini sağladığı fıstığın işlenerek tüketiciye sunulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB'nin iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, 10 milyon avro yatırımla Siirt Fıstık İşleme Tesisi kuruldu.

20 milyona ulaşan ağaçtan elde edilen yaklaşık 60 bin ton rekolte ile il ekonomisine yılda ortalama 750 milyon lira katkı sağlayan fıstığın işlenerek piyasaya sürülecek olması üreticiye de umut verdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 35 bin metrekare alanda faaliyete geçen tesiste, 17'si kadın 26 kişi de istihdama kavuştu.

Üreticiler tarafından tesise getirilen fıstıklar, kadınlar tarafından işlenip, paketlendikten sonra piyasaya sürülecek.

- "Siirt fıstığı hak ettiği değere kadın eliyle kavuşuyor"

Tesis sorumlusu Erol Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siirt fıstığının kent ve ülkenin ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.